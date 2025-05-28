Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал о значении празднования 80-летия Победы в Москве

Путин назвал празднование 80-летия Победы символом объединения вокруг её идеалов.

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Празднование 80-летия Победы в Москве стало ещё одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы, сообщил в видеообращении президент России Владимир Путин.

«Совсем недавно, 9 мая, мы торжественно отметили юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Празднование в Москве стало ещё одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы, вновь показало настрой наших друзей и партнёров на формирование более безопасного мира, на конструктивное сотрудничество и совместное решение глобальных проблем», — сказал глава государства в своем своем видеообращении к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.