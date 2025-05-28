Путин рассказал о значении празднования 80-летия Победы в Москве

«Совсем недавно, 9 мая, мы торжественно отметили юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Празднование в Москве стало ещё одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы, вновь показало настрой наших друзей и партнёров на формирование более безопасного мира, на конструктивное сотрудничество и совместное решение глобальных проблем», — сказал глава государства в своем своем видеообращении к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.