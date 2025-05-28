Какой сорт картофеля выбрать: гид по лучшим видам для жарки, пюре, запекания и салатов

Правильная нарезка — ключ к тому, чтобы картофель приготовился равномерно. Выбирайте любую форму: соломка, кружки, бруски, дольки. Главное — чтобы кусочки были одинаковой толщины и размера. Тогда при жарке они подрумянятся одновременно и не будут пережаренными с одной стороны и сырыми с другой.