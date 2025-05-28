Какой сорт картофеля выбрать: гид по лучшим видам для жарки, пюре, запекания и салатов

Не весь картофель, что хорошо подрумянивается на сковороде, сохраняет форму в салате.
В мире насчитывается более четырех тысяч сортов картофеля. Он бывает разным: желтого, розового, синего, фиолетового с вкраплениями цветов. Отличаются сорта по срокам созревания и по степени рассыпчатости. Один картофель отлично подходит для нежного пюре, другой — идеален для хрустящей жарки, а третий лучше раскрывает вкус в запеченном виде с ароматом специй. Какие сорта стоит выбрать для разных способов приготовления — в материале URA.RU.
Какие бывают сорта картофеля.
В состав картофеля преимущественно входят вода и крахмал, а их пропорции влияют на консистенцию клубней после термообработки.
По степени рассыпчатости выделяют четыре группы:
Категория А — восковые сорта. Это плотные клубни, практически не распадаются при варке. Категория В и С — сорта слабой и умеренной развариваемости. Категория D — мучной картофель с высоким содержанием крахмала, богатые крахмалом клубни, которые легко и быстро развариваются.
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Не все производители помечают картофель такими буквенными обозначениями, поэтому для верного выбора полезно ориентироваться на внешние признаки. Восковые разновидности обычно имеют гладкую кожицу с розово-красноватым оттенком (имеют сдержанный сладкий вкус), а мучные — желтоватую кожуру с шероховатой текстурой (обладают нежной сладковатостью).
Определить степень крахмалистости можно и самостоятельно: разрежьте клубень пополам. Если выступают капли влаги — сорт малокрахмалистый, а если половинки прилипают — крахмалистый картофель.
Также сорта картофеля делятся на группы в зависимости от сроков созревания:
Сверхранние (34−36 дней) Ранние (40−50 дней) Среднеранние (50−65 дней) Среднеспелые (65−80 дней) Среднепоздние (80−100 дней).
Полный период созревания составляет дополнительно 15−20 дней. Наивысшая урожайность наблюдается к завершению вегетационного периода, однако даже при минимальном времени возделывания удается получить примерно 50% от возможного максимума.
Какой сорт картофеля выбрать для жарки.
Для жарки лучше всего подойдут сорта картофеля с умеренным уровнем крахмала. Обратите внимание на клубни с гладкой, ровной кожурой — чаще всего красного или желтого цвета. Такие разновидности не развариваются в процессе приготовления и отлично держат форму на сковороде. В результате вы получите аппетитную золотистую корочку снаружи и нежную, мягкую мякоть внутри.
Для жарки важно, чтобы ломтики картофеля были одного размераФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Лучшие сорта для жарки: «василек», «винета», «жуковский ранний», «каприз», «маделине», «метеор», «пикассо», «ривьера», «ред скарлет», «розара», «рокко», «снегирь», «рябинушка», «фермер».
Чтобы ломтики картофеля не слипались при жарке, придерживайтесь простых правил: опускайте их только в хорошо разогретое масло, готовьте блюдо в один слой и используйте соль ближе к завершению процесса. Идеальная посуда — тяжелая чугунная сковорода с толстым дном и высокими бортами.
Какой сорт картофеля подойдет для пюре.
Для пюре выбирайте крахмалистые («мучные») сорта картофеля — они быстро развариваются, отлично впитывают жидкость и легко превращаются в нежное, однородное пюре. Эти круглые клубни картофеля со светло-коричневой кожурой и светлой мякотью к тому же обладают мягким, сладковатым вкусом, который прекрасно сочетается с маслом и молоком.
Лучшие сорта для пюре: «аврора», «адретта», «аспия», «голубизна», «вектор», «журавинка», «зекура», «мелодия», «северное сияние», «синеглазка», «сиреневый туман», «тоскана», «удача», «чугунка».
Чтобы добиться однородной и светлой текстуры картофельного пюре, начинайте варку картофеля, опуская его в кипящую воду. После того, как картофель станет мягким, слейте воду и тщательно разомните клубни, добавив сливочное масло. Затем постепенно введите горячее молоко, продолжая разминать, чтобы достичь желаемой консистенции.
Прогрейте молоко или сливки перед добавлением, чтобы пюре получилось воздушным Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Важно использовать горячее молоко, так как холодное может привести к изменению цвета пюре и ухудшению его текстуры. Для обогащения вкуса можно добавить мускатный орех, обжаренный лук или свежую зелень.
Появление мелких комочков в пюре сигнализирует о том, что вы использовали восковую картошку: такие клубни плохо впитывают жидкость и упорно не разминаются до однородной консистенции. Ни блендер, ни миксер здесь уже не поможет — из таких клубней выйдет клейкая безвкусная масса.
Если в процессе варки вы заметили, что сорт не подходит для пюре, лучше отказаться от этой идеи и подать вареный картофель, приправив его растопленным сливочным маслом или оливковым маслом с добавлением свежей зелени для аромата.
Какой сорт картофеля лучше всего запекать.
Для запекания оптимальны крахмалистые («мучные») сорта картофеля: они покрываются аппетитной золотистой корочкой снаружи и остаются нежными внутри. При таком способе тепловой обработки практически полностью сохраняются витамины и микроэлементы, заложенные в клубнях.
Крупные клубни лучше запекать или жаритьФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Лучшие сорта картофеля для запекания: «аврора», «адретта», «вектор», «винета», «голубизна», «жуковский ранний», «зекура», «импала», «мона лиза», «северное сияние», «синеглазка», «сиреневый туман», «снегирь», «тоскана», «удача».
Чтобы разнообразить вкус, перед запеканием можно слегка сбрызнуть картофель оливковым маслом и посыпать свежими травами — розмарином, тимьяном или укропом. Готовый запеченный картофель станет прекрасным самостоятельным блюдом или универсальным гарниром к рыбе или овощам.
Какой сорт картофеля подходит для варки.
Если планируете варить картофель, выбирайте сорта с невысоким содержанием крахмала. Идеально подойдут округлые клубни с плотной структурой — такая мякоть сохраняет форму и не разваривается в процессе приготовления.
Лучшие сорта картофеля варки: «айл оф джура», «барс (белый лапоть)», «беллароза», «гала», «жуковский ранний», «импала», «киви», «луговской», «мона лиза», «надежда», «невский», «ресурс», «романо», «северное сияние», «снегирь», «утро».
Не стоит варить картофель в алюминиевых или железных кастрюлях — они могут ухудшать вкусФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Обратите внимание на кожицу: плотная и гладкая поверхность без трещин также говорит о пригодности картофеля для варки. Предпочтение стоит отдавать клубням с розовой и красной кожурой.
Заливайте картофель холодной водой — так клубни прогреваются постепенно и не подвергаются термическому шоку. Иначе его внешняя часть может развариться раньше внутренней, а все ценные вещества потеряются.
Избегайте переваривания: долго варящийся картофель теряет вкус и становится водянистым. Чтобы проверить готовность, проткните клубень ножом или вилкой — он должен легко проходить, но не рассыпаться.
Какой картофель добавить в салат.
В салатах отлично зарекомендовали себя восковые клубни с нежной розовой или насыщенно-красной кожурой. При нарезке для оливье или винегрета старайтесь получать ровные, одинаковые кубики — так картофель не расползется и будет держать форму. Можно выбрать молодую картошку, она плохо разваривается и отлично сохраняет форму даже в супе, поэтому отлично подойдет для салатов.
Для салатов и супов лучше выбирать молодую картошкуФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Лучшие сорта для салатов: «айл оф джура», «жуковский ранний», «киви», «пикассо», «ресурс», «романо», «киви», «гала», «сорокодневка», «импала», «ресурс», «луговской».
Для салатов варите картофель в мундире, а затем сразу охладите его в ледяной воде. Это поможет сохранить плотную структуру клубней и облегчит снятие кожуры перед нарезкой. Кроме того, охлаждение делает картофель менее водянистым и предотвращает его рассыпание в готовом блюде.
Какой сорт картофеля подходит для фритюра и чипсов.
Для приготовления картофеля во фритюре или домашних чипсов лучше выбирать сорта с высоким содержанием крахмала. Такие клубни не развариваются в масле, отлично держат форму и обеспечивают хрустящую текстуру.
Благодаря своей структуре, они позволяют получать ровные, румяные и хрустящие ломтики, которые не распадаются при жарке. Особенно хорошо такие сорта проявляют себя при длительной термической обработке.
Самое главное в приготовлении домашних чипсов — тонкая нарезка картофеляФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Лучшие сорта для фритюра и чипсов: «аноста», «королева анна», «ласунок», «леди клер», «любава», «мона лиза», «надежда», «сатурн», «тоскана».
Один из важнейших этапов в приготовлении домашних чипсов — тонкая нарезка картофеля. Лучше всего использовать овощечистку или терку с насадкой для слайсов, чтобы получить ровные ломтики.
Нарезанный картофель нужно обсушить полотенцем, обжарить в горячем масле до румяности, выложить на бумагу для удаления жира и приправить по вкусу.
Как правильно готовить картофель: практичные советы.
Не спешите выбрасывать очищенные клубни, если готовка откладывается. Чтобы картофель не потемнел и сохранил структуру, поместите его в миску с прохладной водой, добавив немного лимонного сока или уксуса. Это поможет предотвратить окисление.
Картошка в мундире — полезнее. В кожуре содержится значительное количество пищевых волокон, антиоксидантов и витаминов. Просто тщательно вымойте корнеплоды с помощью щетки, особенно если используете их в запеченном виде.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак правильно хранить картофель, чтобы он дольше не портился.
Выбирайте подходящее масло для жарки. Обычно используют рафинированное подсолнечное или кукурузное масло. Можно также добавить немного топленого масла или свиного сала — они придают блюду насыщенный вкус и золотистую корочку.
Правильная нарезка — ключ к тому, чтобы картофель приготовился равномерно. Выбирайте любую форму: соломка, кружки, бруски, дольки. Главное — чтобы кусочки были одинаковой толщины и размера. Тогда при жарке они подрумянятся одновременно и не будут пережаренными с одной стороны и сырыми с другой.
Выбирайте посуду с умом. Не стоит варить картофель в алюминиевых или железных кастрюлях — они могут вступать в реакцию с кислотами и ухудшать вкус. Также избегайте ножей из углеродистой стали: они способствуют потемнению срезов.
Добавляйте соль в воду только после закипания. Если посолить картофель сразу, его текстура может стать жесткой, особенно при варке в кожуре.