The Guardian: в вине из Европы найдены пестициды, влияющие на репродукцию

Специалисты выявили резкое увеличение содержания в европейском вине трифторуксусной кислоты (ТЖК), продукта распада химических веществ длительного действия, который несет риски для фертильности, передает The Guardian со ссылкой на исследователей из Pesticide Action Network Europe.
«Результаты из 10 европейских стран не показали обнаруживаемого количества ТЖК в “старых винах”, “умеренное увеличение” концентраций с 13 микрограммов на литр до 21 для напитков с 1988 по 2010 год, и последующий “резкий рост”, достигающий в среднем 121 микрограмма на литр, в самых последних винах», — говорится в материале.
Уточняется, что основные источники ТЖК — фторированные хладагенты, известные как F-газы, которые рассеиваются по всему миру, а также пестициды PFAS, концентрирующиеся в почве.
Последние исследования на млекопитающих показали, что подобные пестициды негативно влияют на репродуктивное здоровье, в 2024 году немецкий химический регулятор предложил классифицировать ТЖК как токсичный элемент для репродуктивной функции, отмечается в материале.
Ранее стало известно, что Россия вдвое сократила ввоз вина из-за рубежа.