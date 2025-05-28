The Guardian: в вине из Европы найдены пестициды, влияющие на репродукцию

«Результаты из 10 европейских стран не показали обнаруживаемого количества ТЖК в “старых винах”, “умеренное увеличение” концентраций с 13 микрограммов на литр до 21 для напитков с 1988 по 2010 год, и последующий “резкий рост”, достигающий в среднем 121 микрограмма на литр, в самых последних винах», — говорится в материале.