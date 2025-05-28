Свинокомплекс почти 13 лет отравляет воздух

«Как правило, когда дует юго-восточный ветер, но это происходит не так часто. В других случаях, поверьте, запахов в посёлке нет. Я никого не прикрываю, потому что здесь родился, живу и заинтересован, чтобы в посёлке был чистый воздух. Однако у меня нет полномочий влиять на руководство и заставить установить фильтры», — поясняет глава района.