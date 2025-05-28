Свинокомплекс почти 13 лет отравляет воздух

Выбросами аммиака, бензола и взвешенными частицами вынуждены дышать жители Большой Мурты. Загрязнителем воздуха стал свинокомплекс «Красноярский», который работает в посёлке с 2012 года.
Сельчане обратились в прокуратуру с жалобами на деятельность предприятия.
Виновата роза ветров?
О том, что зловоние распространяется не только на Большую Мурту, но и на восемь близлежащих посёлков, рассказывает Пётр Лагуткин, который проживает в посёлке с 1963 года.
«Дышать невозможно, особенно когда дует восточный ветер. Когда создавали предприятие, нас убеждали, что в комплексе будут применяться новейшие технологии и безотходное производство. Обещали, что никакого запаха не будет, оборудование позволит собирать аммиак. А в результате много лет дышим “ароматом” от сжигания свиных туш», — сетует мужчина.
По его словам, обращения в различные инстанции, которые обязаны стоять на страже соблюдения законодательства по защите экологии и интересов жителей, результатов не дали.
«Прошло шесть судов по иску Роспотребнадзора к предприятию, но ничего не добились», — говорит Пётр Николаевич.
О том, что запах действительно бывает из-за розы ветров, но очень редко, подтверждает и глава Большемуртинского района Валерий Вернер.
«Как правило, когда дует юго-восточный ветер, но это происходит не так часто. В других случаях, поверьте, запахов в посёлке нет. Я никого не прикрываю, потому что здесь родился, живу и заинтересован, чтобы в посёлке был чистый воздух. Однако у меня нет полномочий влиять на руководство и заставить установить фильтры», — поясняет глава района.
Действительно, контролировать и минимизировать выбросы — прерогатива предприятия. Однако, установив загрязняющее воздух оборудование, руководство не посчитало нужным сообщить об этом в профильное министерство экологии.
Не так критично?
Коренной большемуртинке Ольге повезло. Она живёт довольно далеко от свинокомплекса, но согласна, что в большей степени от зловония страдают те жители, чьи дома расположены вблизи предприятия.
«И всё же, учитывая, что сельское хозяйство на грани, а свинокомплекс обеспечивает людей работой, надо отдать ему должное. Доставляют на работу жителей из других деревень. На предприятии работают даже красноярцы. Знаю, что зарплата выплачивается вовремя, хотя кто-то недоволен её размером. Конечно, есть люди, которые постоянно жалуются на запахи, понятно, не очень приятно дышать таким воздухом. Поэтому предприятию нужно использовать современные технологии, чтобы не загрязнять атмосферу», — считает женщина.
Другая жительница села, Лидия, чей дом находится рядом с предприятием, подтверждает: запах ощущает периодически, но не считает его таким уж критичным.
«Бывает, но не так, что мы сидим и целый день задыхаемся. А чего мы добьёмся? Закроем рабочие места?» — задаёт риторический вопрос женщина.
Надо сказать, никто и не пытается это сделать. Свинокомплекс, расположенный в километре от посёлка, построенный в 2012 году, называют градообразующим предприятием Большой Мурты. Он занимается разведением скота, переработкой мясной продукции и входит в известный агрохолдинг.
Кстати, на официальном сайте компании одним из приоритетов его деятельности выделена экологичность. Вот как позиционирует себя агрохолдинг на своём сайте: «Все производственные процессы на предприятиях соответствуют нормативным требованиям. Холдинг совершенствует технологии, внедряя экологичные методы переработки органических отходов».
Однако это утверждение не очень вяжется с тем, что происходит на самом деле в Большемуртинском районе. На фото краевой прокуратуры рядом с инсинератором (оборудование для сжигания останков павших животных и побочных продуктов) навалены мешки, из трубы идёт серый дым. Стало быть, есть проблема, и жители жалуются не напрасно?
Штраф — 10 тыс. рублей.
Как выяснила проверка, предприятие не использовало устройство для очистки газов. Кроме того, крематор, предназначенный для сжигания останков падежа и побочных продуктов, работал без газопылеулавливающего устройства. Это и стало причиной распространения выбросов и загрязнения воздуха.
«Государственная лаборатория министерства экологии края отобрала пробы атмосферного воздуха вокруг санитарно-защитной зоны предприятия в 1 км и зафиксировала превышение допустимой концентрации по аммиаку в два раза, по взвешенным частицам — в 1,12 раза и по бензолу — в 1,35 раза», — сообщила старший помощник прокурора Красноярского края по связям со СМИ Олеся Климова.
Иск надзорного ведомства был направлен в суд, который обязал руководство предприятия устранить экологические нарушения и оштрафовал свинокомплекс на 10 тыс. рублей за несоблюдение правил охраны атмосферного воздуха.
Заставит ли предприятие такой «огромный» штраф соблюдать закон и установить все улавливающие устройства? Посмотрим, конечно, но уж слишком много в нашей стране предпринимателей, которым дешевле штрафы оплачивать и травить людей, чем устанавливать оберегающее экологию оборудование.
Между тем краевой Следственный комитет в середине мая этого года возбудил уголовное дело по статье о загрязнении окружающей среды. Ход расследования взял под свой контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.