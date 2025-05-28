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Бритни Спирс подала заявку на регистрацию своей линии ювелирных украшений

Певица Бритни Спирс планирует участвовать в проектировании всех изделий.

Источник: Комсомольская правда

Американская певица Бритни Спирс подала заявку на регистрацию своей линии ювелирных изделий. Об этом сообщает TMZ.

По информации источника, команда артистки подала документы в Управление по патентным и товарным знакам во вторник.

Инсайдеры сообщают, что Бритни и ее команда готовятся к запуску в ближайшее время, хотя официальной даты выхода линейки еще нет. Линия украшений будет эксклюзивной для ювелирных изделий и Бритни хочет принять участие в проектировании всех изделий.

Между тем, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян недавно получила диплом юриста спустя шесть лет обучения. Об этом сообщает газета El Pais. По информации источника, знаменитость прошла более 5 тысяч часов обучения, сдала обязательный экзамен и получила диплом. Наставники назвали ее путь одним из самых вдохновляющих, которые они когда-либо видели.