Бритни Спирс подала заявку на регистрацию своей линии ювелирных украшений

Американская певица Бритни Спирс подала заявку на регистрацию своей линии ювелирных изделий. Об этом сообщает TMZ.
По информации источника, команда артистки подала документы в Управление по патентным и товарным знакам во вторник.
Инсайдеры сообщают, что Бритни и ее команда готовятся к запуску в ближайшее время, хотя официальной даты выхода линейки еще нет. Линия украшений будет эксклюзивной для ювелирных изделий и Бритни хочет принять участие в проектировании всех изделий.
Между тем, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян недавно получила диплом юриста спустя шесть лет обучения. Об этом сообщает газета El Pais. По информации источника, знаменитость прошла более 5 тысяч часов обучения, сдала обязательный экзамен и получила диплом. Наставники назвали ее путь одним из самых вдохновляющих, которые они когда-либо видели.