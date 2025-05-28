Бритни Спирс подала заявку на регистрацию своей линии ювелирных украшений

Между тем, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян недавно получила диплом юриста спустя шесть лет обучения. Об этом сообщает газета El Pais. По информации источника, знаменитость прошла более 5 тысяч часов обучения, сдала обязательный экзамен и получила диплом. Наставники назвали ее путь одним из самых вдохновляющих, которые они когда-либо видели.