NYT: Израиль оповестил США о готовности нанести удар по ядерным объектам Ирана

Напомним, Дональд Трамп, комментируя ход переговоров с Ираном, отметил, что процесс продвигается «хорошо». Однако давать какие-либо прогнозы или строить предположения не стоит. По его словам, цель еще не достигнута. Тем не менее, он заявил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить новый договор о сотрудничестве.