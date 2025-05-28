NYT: Израиль оповестил США о готовности нанести удар по ядерным объектам Ирана

Незадолго до поездки американского президента Дональда Трампа на Ближний Восток израильские чиновники предупредили Вашингтон о готовности атаковать иранские ядерные объекты. Разведка США подсчитала, что Израилю для подготовки к атаке на Иран потребуется всего за семь часов. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, Израиль выступает за полное прекращение обогащения урана Ираном, а также требует демонтировать все иранские ядерные объекты. Израильские чиновники опасаются, что в попытках заключить соглашение по ядерной программе глава Белого дома позволит Тегерану их оставить.
Напомним, Дональд Трамп, комментируя ход переговоров с Ираном, отметил, что процесс продвигается «хорошо». Однако давать какие-либо прогнозы или строить предположения не стоит. По его словам, цель еще не достигнута. Тем не менее, он заявил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить новый договор о сотрудничестве.