В Жигулёвске в суд отправлено дело о грабеже золотых украшений жителем Тольятти

Подозреваемого установил и задержал оперативный состав УМВД России по Самарской области. Выяснилось, что мужчина ранее имел судимости за аналогичные преступления. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков в квартире знакомой семьи. Украденные драгоценности мужчина продал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на личные расходы.