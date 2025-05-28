В Жигулёвске в суд отправлено дело о грабеже золотых украшений жителем Тольятти

В суд передано уголовное дело по обвинению жителя Тольятти, совершившего нападение на пожилую женщину в городе Жигулёвске и похитившего её золотые украшения.
Согласно материалам дела, злоумышленник напал на 67-летнюю жительницу Жигулёвска, нанёс ей удары и забрал ценности общей стоимостью более 60 тысяч рублей.
Подозреваемого установил и задержал оперативный состав УМВД России по Самарской области. Выяснилось, что мужчина ранее имел судимости за аналогичные преступления. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков в квартире знакомой семьи. Украденные драгоценности мужчина продал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на личные расходы.
Теперь уголовное дело направлено в суд для начала судебного разбирательства. Действия фигуранта квалифицированы по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабёж, совершённый с применением насилия»).
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