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В Жигулёвске в суд отправлено дело о грабеже золотых украшений жителем Тольятти

В суд передано уголовное дело по обвинению жителя Тольятти, совершившего нападение на пожилую женщину в городе Жигулёвске и похитившего её золотые украшения.

В суд передано уголовное дело по обвинению жителя Тольятти, совершившего нападение на пожилую женщину в городе Жигулёвске и похитившего её золотые украшения.

Согласно материалам дела, злоумышленник напал на 67-летнюю жительницу Жигулёвска, нанёс ей удары и забрал ценности общей стоимостью более 60 тысяч рублей.

Подозреваемого установил и задержал оперативный состав УМВД России по Самарской области. Выяснилось, что мужчина ранее имел судимости за аналогичные преступления. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков в квартире знакомой семьи. Украденные драгоценности мужчина продал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на личные расходы.

Теперь уголовное дело направлено в суд для начала судебного разбирательства. Действия фигуранта квалифицированы по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабёж, совершённый с применением насилия»).

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