Приговоры дня: организатор ярмарок и паспортистка

Как стало известно «МК», Тверской суд столицы должен вынести приговор Александре Маркво — бывшему учредителю ЗАО «Бюро17». Приговор будет вынесен заочно: Маркво в 2014 году вместе с гражданским мужем уехала из Москвы — по некоторым данным, в Лондон. Маркво обвиняется в том, что, выигрывая тендеры на проведение культмассовых мероприятий в столичных парках, искусственно занижала стоимость работ, а сэкономленные деньги присваивала себе. Речь шла о хищении более чем 16 млн рублей. Маркво обвинили по статье 159 часть 4 УК РФ («Мошенничество»). Гендиректор ЗАО был осужден ранее к 4 годам условно.