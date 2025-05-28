Приговоры дня: организатор ярмарок и паспортистка

Приговоры по двум резонансным уголовным делам, как ожидается, будут оглашены в среду, 28 мая, в московских судах. Речь идет о громком мошенничестве и взятке при оформлении паспортов.
Как стало известно «МК», Тверской суд столицы должен вынести приговор Александре Маркво — бывшему учредителю ЗАО «Бюро17». Приговор будет вынесен заочно: Маркво в 2014 году вместе с гражданским мужем уехала из Москвы — по некоторым данным, в Лондон. Маркво обвиняется в том, что, выигрывая тендеры на проведение культмассовых мероприятий в столичных парках, искусственно занижала стоимость работ, а сэкономленные деньги присваивала себе. Речь шла о хищении более чем 16 млн рублей. Маркво обвинили по статье 159 часть 4 УК РФ («Мошенничество»). Гендиректор ЗАО был осужден ранее к 4 годам условно.
Головинский суд столицы должен вынести приговор бывшей вольнонаемной сотруднице отдела по вопросам миграции ОМВД Левобережного района столицы Екатерины Павлухиной. Ее задержали в мае прошлого года. По версии следствия, женщина с октября 2021-го по июнь 2022 года по просьбе подруги оформила без должной проверки более 70 загранпаспортов. Сумма взятки превысила 1,2 млн рублей. Ей предъявлено обвинение по статье 290 часть 6 УК РФ.
Также в Таганском суде ожидается вынесение приговора бывшим председателям правления «Рост-банка» и «Бинбанка» Кириллу Любенцову и Александру Лукину. Они обвиняются в крупной растрате.