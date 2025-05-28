Хренин: основные маневры учения «Запад-2025» перенесли вглубь Белоруссии

Чтобы уменьшить накал обстановки в регионе, ключевые этапы совместных российско-белорусских учений «Запад-2025» будут перемещены из приграничных районов вглубь белорусской территории. Об этом сообщил глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин, его слова приводит пресс-служба ведомства.
«Мы приняли решение о снижении параметров учения “Запад-2025” и переносе его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ», — отметил он.
Хренин акцентировал внимание на том, что учения не направлены против каких-либо государств и по своим масштабам и интенсивности «несопоставимы» тренировкам, проводимым странами НАТО в Европе. Министр подчеркнул, что проведение учений «Запад» регулярно «вызывает шаблонные домыслы со стороны представителей военно-политического руководства отдельных европейских государств».
По его мнению, изменение местоположения маневров и уменьшение их масштаба демонстрируют стремление Минска к конструктивному диалогу, достижению компромиссов и деэскалации напряженности.
Согласно плану, совместные стратегические учения «Запад-2025» состоятся в сентябре. Эти учения, по решению президентов России и Белоруссии от 29 сентября 2009 года, проводятся каждые два года.