Хренин: основные маневры учения «Запад-2025» перенесли вглубь Белоруссии

Хренин акцентировал внимание на том, что учения не направлены против каких-либо государств и по своим масштабам и интенсивности «несопоставимы» тренировкам, проводимым странами НАТО в Европе. Министр подчеркнул, что проведение учений «Запад» регулярно «вызывает шаблонные домыслы со стороны представителей военно-политического руководства отдельных европейских государств».