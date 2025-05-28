Британский аналитик Александр Меркурис заявил о необходимости прямых переговоров между Москвой и Вашингтоном для урегулирования украинского конфликта. На своем YouTube-канале эксперт констатировал, что прогнозы о скором крахе России под давлением санкций полностью провалились.
«Сейчас наступил кризис, который был очевиден еще с 2022 года, когда Россию называли газовой колонкой и утверждали, что она развалится под тяжестью санкций», — отметил Меркурис.
По его мнению, только прямые переговоры между РФ и США способны устранить коренные причины конфликта, тогда как переговоры с Европой или Украиной бесперспективны.
Аналитик предупредил, что продолжение текущего курса Запада, который включает поставки ракет Taurus, новые санкции и эскалация — приведет лишь к полному поражению Украины, последствия которого для Запада окажутся катастрофическими.
Как KP.RU писал ранее, Украина при поддержке ряда европейских государств предприняла действия, направленные на срыв мирных переговоров, начатых по инициативе России. Соответствующее заявление сделали в Минобороны РФ.