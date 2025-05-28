1 июня в Самаре пройдут семейные мероприятия ко Дню защиты детей

В воскресенье, 1 июня, в Сквере Эльдара Рязанова состоятся бесплатные мероприятия для детей и родителей, приуроченные ко Дню защиты детей и выставке «Будь готов!» (6+).
В 12:00 начнётся игротека «В поисках золотого ключика» (6+). Участники смогут сыграть в настольную игру-бродилку по сказке Алексея Толстого «Золотой ключик», а также в другие советские игры — «Колокольчик», «В путь, друзья» и др.
В 14:00 пройдёт мастер-класс «Жил высокий гражданин» (6+), на котором дети познакомятся с дядей Стёпой — героем стихов Сергея Михалкова — и создадут с родителями коллаж с персонажами из известных детских книг.
В 15:00 начнётся показ фильма «Первоклассница» (реж. Илья Фрэз, 1948, 0+), а в 17:00 — «Слон и верёвочка» (реж. Илья Фрэз, 1945, 6+).
Все мероприятия бесплатные, регистрация не требуется. Адрес: ул. Фрунзе, 120.
Ранее мы писали, что 30 мая в Самаре пройдет серия бесплатных пешеходных экскурсий «ЗИМ Галерея» под названием «От Фабрики-кухни до “Рашпиля”» (12+).
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