1 июня в Самаре пройдут семейные мероприятия ко Дню защиты детей

В 12:00 начнётся игротека «В поисках золотого ключика» (6+). Участники смогут сыграть в настольную игру-бродилку по сказке Алексея Толстого «Золотой ключик», а также в другие советские игры — «Колокольчик», «В путь, друзья» и др.