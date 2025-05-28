Путин призвал опираться на исторический опыт при работе над безопасностью

«Безусловно, выстраивая совместную работу, необходимо опираться на позитивный исторический опыт, на уроки прошлого. В этом году исполняется 80-летие окончания Второй мировой войны, которая кардинально повлияла на развитие международного сообщества», — сказал Путин.