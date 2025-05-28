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Путин призвал опираться на исторический опыт при работе над безопасностью

Путин призвал опираться на опыт и уроки прошлого при работе над безопасностью.

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал страны опираться на исторический опыт и уроки прошлого в процессе выстраивания совместной работы в области безопасности.

Глава государства в среду обратился с приветственным словом к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Безусловно, выстраивая совместную работу, необходимо опираться на позитивный исторический опыт, на уроки прошлого. В этом году исполняется 80-летие окончания Второй мировой войны, которая кардинально повлияла на развитие международного сообщества», — сказал Путин.