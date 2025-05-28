Мошенники создают фейковые сайты для проверки результатов экзаменов

Мошенники в России начали создавать фейковые сайты для проверки результатов экзаменов.
Новая схема злоумышленников направлена не только на школьников, но и на их родителей, которые хотят помочь детям, пребывающим в стрессе.
Мошенники создают фишинговые сайты для проверки результатов ЕГЭ и крадут личные данные. При этом официальные результаты экзаменов можно узнать только через официальные ресурсы: с помощью checkege.rustest.ru или на портале «Госуслуги», передает «Комсомольская правда».
Мошенники придумали новую схему обмана через мессенджер Telegram: теперь они представляются сотрудниками маркетплейсов и предлагают заработать на лайках. После ответа на сообщение, предлагается выполнить ряд заданий за который обещают заплатить человеку определенную сумму денег. Как только жертва оказывается на крючке, злоумышленники требуют выкупить товар, приобрести премиум-аккаунты или скачать приложение, которое содержит вирусы. «Вечерняя Москва» связалась с представителями интернет-магазинов, чтобы выяснить, как работает схема и как распознать мошенников.