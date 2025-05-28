Мошенники создают фейковые сайты для проверки результатов экзаменов

Мошенники придумали новую схему обмана через мессенджер Telegram: теперь они представляются сотрудниками маркетплейсов и предлагают заработать на лайках. После ответа на сообщение, предлагается выполнить ряд заданий за который обещают заплатить человеку определенную сумму денег. Как только жертва оказывается на крючке, злоумышленники требуют выкупить товар, приобрести премиум-аккаунты или скачать приложение, которое содержит вирусы. «Вечерняя Москва» связалась с представителями интернет-магазинов, чтобы выяснить, как работает схема и как распознать мошенников.