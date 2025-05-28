Создан стенд для испытания биодизеля на отечественных двигателях

ТОМСК, 28 мая. /ТАСС/. Пилотный стенд с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) для испытаний опытный образцов альтернативного жидкого топлива запустили ученые-энергетики Томского политехнического университета (ТПУ). Это первый в России парк оборудования, позволяющий проводить трехступенчатые исследования топлива как для легкового, так и для грузового транспорта, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«В первую очередь стенд предназначен для обкатки ДВС. В нашем случае, он будет использоваться для испытания опытных образцов альтернативного жидкого топлива, произведенных в лаборатории тепломассопереноса ТПУ и получаемых от других исследовательских центров. Установленное оборудование и ПО позволяет отслеживать характеристики работы двигателя в режиме реального времени, например, эффективную мощность двигателя, общий эффективный расход топлива, крутящий момент и частоту вращения коленчатого вала, давление и температуру смазочного масла на входе и выходе из двигателя, температуру охлаждающей жидкости на входе и выходе из дизеля, а также температуру воды в наружном контуре и многое другое», — сказал младший научный сотрудник лаборатории тепломассопереноса ТПУ Александр Ашихмин.
Испытательный комплекс на базе установки «КРОН-КС-276» состоит из шести модулей: нагрузочного блока, модуля топливоподачи и датчиков, блока охлаждения, модуля двигателя внутреннего сгорания, щита управления и пульта управления. Система полностью автоматизирована. На установке можно реализовывать работу двигателей в разных режимах: холостой ход с постепенным повышением оборотов, запуск и остановка двигателя на холостом ходу и имитация работы двигателя в смешанном цикле с нагрузкой. Это позволит испытать работу двигателя на альтернативном жидком топливе как в условиях работы дизель-генераторов, так и транспорта.
По словам ученых, преимуществами разработанного комплекса является его универсальность, малая энергоемкость, автоматизированный процесс работы и простота обслуживания. Стенд может работать с дизельными двигателями, применяемыми и на грузовом, и на легковом транспорте. Отображение данных и управление механизмами стенда автоматизированы.
Полная цепочка разработки топлива.
«Разработанный стенд является последней ступенью испытаний жидких альтернативных топлив в реальных условиях эксплуатации, после которых можно делать вывод, соответствуют ли опытные образцы по энергетическим, экологическим, технико-экономическим и эксплуатационным показателям действующим и перспективным дизельным ДВС», — сказал руководитель лаборатории тепломассопереноса ТПУ Павел Стрижак.
По его словам, теперь в ТПУ действует вся технологическая цепочка создания новых топлив — от синтеза и лабораторных исследований отдельных капель такого топлива до проверки образцов на пилотных установках. «В ближайших планах — разработать стандарт по проведению испытаний альтернативных жидких топлив на двигательных установках наземного и водного транспорта. Для газотурбинных установок такой стандарт нами уже разработан и с его применением мы проводим испытания в интересах индустрии и исследовательских центров партнеров», — отметил Стрижак.
Исследования проводятся при поддержке программы Минобрнауки РФ «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети».