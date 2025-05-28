Создан стенд для испытания биодизеля на отечественных двигателях

«В первую очередь стенд предназначен для обкатки ДВС. В нашем случае, он будет использоваться для испытания опытных образцов альтернативного жидкого топлива, произведенных в лаборатории тепломассопереноса ТПУ и получаемых от других исследовательских центров. Установленное оборудование и ПО позволяет отслеживать характеристики работы двигателя в режиме реального времени, например, эффективную мощность двигателя, общий эффективный расход топлива, крутящий момент и частоту вращения коленчатого вала, давление и температуру смазочного масла на входе и выходе из двигателя, температуру охлаждающей жидкости на входе и выходе из дизеля, а также температуру воды в наружном контуре и многое другое», — сказал младший научный сотрудник лаборатории тепломассопереноса ТПУ Александр Ашихмин.