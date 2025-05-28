В Могилеве застройщик заплатил жильцу за стресс при сдаче новой квартиры

После этого часть замечаний застройщиком была устранена, но что-то так и не исправили. В суде могилевчанин подчеркнул, что не смог вселиться с семьей в свое новое жилье из-за недоделок, хотя и продолжал исправно платить коммунальные платежи и по кредиту. В своем исковом заявлении белорус заявил, что «испытал сильное эмоциональное напряжение и стресс, вызванные сложившейся ситуацией».