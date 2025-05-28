В Могилеве застройщик заплатил жильцу за стресс при сдаче новой квартиры

Житель Могилева добился компенсации от застройщика за стресс при сдаче новой квартиры. Подробности рассказали в пресс-службе Могилевского областного суда.
Так, в 2023-м могилевчанин заключил с застройщиком договор на долевое строительство однокомнатной квартиры. Квартиру белорус должен был получить с готовой отделкой. Но, когда в 2024-м дом был введен в эксплуатацию, собственник обнаружил в новой квартире кучу серьезных недостатков. В комнатах были неровные стены, оказались поврежденными двери и плинтусы, обои поклеили небрежно.
— Все недочеты были зафиксированы в акте осмотра и переданы застройщику, — прокомментировали в пресс-службе.
После этого часть замечаний застройщиком была устранена, но что-то так и не исправили. В суде могилевчанин подчеркнул, что не смог вселиться с семьей в свое новое жилье из-за недоделок, хотя и продолжал исправно платить коммунальные платежи и по кредиту. В своем исковом заявлении белорус заявил, что «испытал сильное эмоциональное напряжение и стресс, вызванные сложившейся ситуацией».
— Истец обратился в суд с требованием компенсации морального вреда в размере 5000 белорусских рублей, — пояснили в пресс-службе облсуда.
Застройщик признал иск, но попросил уменьшить сумму моральной компенсации. В итоге судом были частично удовлетворены требования истца. С ответчика взыскали 1000 белрублей компенсации морального вреда и свыше 900 белрублей — в счет расходов за юруслуги и оплату госпошлины. Решение вступило в законную силу.
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