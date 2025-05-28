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Фехтовальщик Бородачев из Самарской области стал чемпионом Союзного государства

Спортсмен из 63-го региона взял золото на турнире в Минске (6+).

Спортсмен из 63-го региона взял золото на турнире в Минске (6+). Подробнее о результатах рассказали представители Минспорта губернии.

В министерстве поделились итогами личных соревнований среди мужчин-рапиристов. Первое место занял Кирилл Бородачев из Самарской области. В решающем поединке одолел Искандера Булатова из Башкортостана — 15:13.

«Другой представитель региона, Антон Бородачев, по сетке встретился с Кириллом в четвертьфинале — 7:15 и выбыл из борьбы за медали. Оказался на пятой строчке», — добавили в ведомстве.

Ранее фехтовальщики Самарской области брали медали на турнире в Башкортостане (6+).

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