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В Красноярске с 30 мая будет перекрыт проезд по улице Урванцева

Об этом рассказали в мэрии города.

Об этом рассказали в мэрии города.

С 30 мая будет ограничен проезд по улице Урванцева в связи с ремонтом теплотрассы, срок службы которой превышает 30 лет.

Работы продлятся до начала октября, и проезд будет открываться по участкам по мере завершения ремонта.

В рамках проекта планируется заменить около 600 метров теплосети диаметром 800 мм, что позволит улучшить качество теплоснабжения для около 12 тысяч жителей и социальных объектов в этом районе.

Для обеспечения безопасности на территории установлены ограждения и информационные знаки, а также организованы пешеходные переходы.

После завершения работ планируется благоустройство территории: укладка асфальта, восстановление бордюров, озеленение и высадка кустарников сирени.

«Просим жителей отнестись с пониманием — мы готовим город к зимнему сезону», — написали в соцсетях мэрии.

Ранее рассказывали, что сеть оптических салонов в Красноярске и Железногорске продают за 30 млн рублей.