В Красноярске с 30 мая будет перекрыт проезд по улице Урванцева

Об этом рассказали в мэрии города.
С 30 мая будет ограничен проезд по улице Урванцева в связи с ремонтом теплотрассы, срок службы которой превышает 30 лет.
Работы продлятся до начала октября, и проезд будет открываться по участкам по мере завершения ремонта.
В рамках проекта планируется заменить около 600 метров теплосети диаметром 800 мм, что позволит улучшить качество теплоснабжения для около 12 тысяч жителей и социальных объектов в этом районе.
Для обеспечения безопасности на территории установлены ограждения и информационные знаки, а также организованы пешеходные переходы.
После завершения работ планируется благоустройство территории: укладка асфальта, восстановление бордюров, озеленение и высадка кустарников сирени.
«Просим жителей отнестись с пониманием — мы готовим город к зимнему сезону», — написали в соцсетях мэрии.
Ранее рассказывали, что сеть оптических салонов в Красноярске и Железногорске продают за 30 млн рублей.