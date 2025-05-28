Жители Хабаровского края могут получить субсидии и компенсации на оплату ЖКУ

Компенсации предоставляются автоматически, но в межотопительный период их размер уменьшается. Субсидии положены тем, чьи расходы на ЖКУ превышают 22% от дохода семьи. Размер выплат рассчитывается исходя из региональных стандартов стоимости услуг и нормативной площади жилья.