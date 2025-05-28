Жители Хабаровского края могут получить субсидии и компенсации на оплату ЖКУ

В Хабаровском крае продолжается предоставление субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщили в министерстве социальной защиты региона, поддержка доступна многодетным семьям, инвалидам, ветеранам, участникам СВО и другим льготным категориям граждан. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Компенсации предоставляются автоматически, но в межотопительный период их размер уменьшается. Субсидии положены тем, чьи расходы на ЖКУ превышают 22% от дохода семьи. Размер выплат рассчитывается исходя из региональных стандартов стоимости услуг и нормативной площади жилья.
Субсидия назначается на шесть месяцев и продлевается автоматически. Если данных недостаточно, центр соцподдержки уведомит граждан о необходимости их подачи.
Для оформления помощи можно обратиться в МФЦ, центр соцподдержки или подать заявление через региональный портал госуслуг. Большинство документов ведомства запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.