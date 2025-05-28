В августе Новосибирск ждёт грандиозное авиашоу с «Русскими витязями»

В первый день мероприятие пройдёт с 12:00 до 23:00, во второй — с 9:00 до 14:30. В отличие от предыдущих лет в 2025 году посещение авиашоу станет платным, хотя стоимость билетов пока не объявлена. Для удобства гостей будут организованы дополнительные электрички от Новосибирска-Главного и специальные автобусные маршруты, а также подготовлена платная парковка на 3 000 мест для тех, кто решит приехать на личном транспорте. Полная программа мероприятия с расписанием выступлений будет опубликована ближе к датам проведения фестиваля.