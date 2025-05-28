Еще ты дремлешь: в «Лужниках» представили сказочное шоу «Сны Пушкина»

— Пушкин любил сны, в грезах ему приходили стихи, он представлял себе великолепные миры своих героев, — рассказал драматург Михаил Дегтярев. — Эти миры у нас связаны с определенными элементами становления личности. Например, в сказке «Руслан и Людмила» мы видим борьбу смелости с трусостью, в «Золотой рыбке» — труд, жадность и лень, в «Сказке о мертвой царевне» — любовь и зависть, в «Золотом петушке» — страсть и верность, в «Сказке о царе Салтане» — правду и ложь. Эти элементы мы находим в биографии Пушкина и связываем их. Обстоятельства его судьбы становятся сквозным действием, внутри которого рождается сказка.