Еще ты дремлешь: в «Лужниках» представили сказочное шоу «Сны Пушкина»

В Москве 29 мая состоится премьера шоу «Сны Пушкина». Создатели называют его инновационным, экспериментальным, созданным в формате нового цирка. Представление на стыке жанров. Зрители увидят не только цирк, но и театрализованное, музыкальное мультимедийное шоу. «Известия» посетили VIP-показ спектакля и делятся первыми впечатлениями.
В сказку попали.
В фойе разносился запах сахарной ваты и попкорна. Желающие могли приобрести сувениры на память — снежный шар за 1,5 тыс. рублей, кружку с золотой рыбкой за 1,4 тыс. или томик Пушкина — за 450 рублей.
Войдя в зал, зрители увидели на сцене кровать размера king size, гигантское кресло и письменный стол. Словно все попали в сказку. После третьего звонка на арене появился Сашенька Пушкин, которого няня убаюкивала под строчки «У Лукоморья дуб зеленый».
Волшебный сон явил ему героев сказок: Витязь, Русалка, Леший, Баба-яга в ступе, избушка на курьих ножках, Черномор, Белка с золотыми орешками, Кот учёный, королевич Елисей. Нарушил парад-алле пушкинских персонажей Кощей. А как известно, гений и злодейство несовместны.
Пушкин буквально летает во сне. Кровать превращается в гигантский батут, с которого поэт взмывает на трапеции. Персонажи сказок Пушкина являются Александру Сергеевичу в самые неожиданные моменты его жизни. То в момент знакомства с Натальей Гончаровой, а то за карточным столом.
Битва за арену.
Никому в России не надо объяснять, кто такой Пушкин. На его сказках выросло не одно поколение. Вот и постановщики решили рассказать их языком тела и трюка. Для шоу выбрали произведения «Руслан и Людмила», «Сказка о мертвой царевне», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о золотом петушке».
— Когда писали сценарий, мы не только изучили дневники Пушкина, а также проанализировали восприятие сказок с помощью искусственного интеллекта, но и оцифровали личность поэта, — сказала «Известиям» генеральный директор «Нового русского цирка», креативный продюсер шоу «Сны Пушкина».
В образе Пушкина выйдет Тимур Очилов. Весь вечер на арене клоунское трио «Без носков». Артисты — Константин Копейкин, Артем Бабинов, Максим Карпов — примут непривычные образы. Их костюмы будут напоминать атрибуты со стола поэта — бумажный свиток, чернильницу и золотое перо. Это уже не просто клоуны, а лирические герои.
Сам Пушкин становится проводником и героем этих фантазийных миров, где оживают Лукоморье, остров Буян и подводные дворцы. Это не пересказ классических сюжетов, а фантасмагория, рожденная в снах поэта под колыбельную няни: сновидения, где реальность переплетается с вымыслом. Сквозной сюжет — судьба Пушкина, показанная через призму его снов и творчества.
Артистом в шоу «Сны Пушкина» мог попасть любой желающий, надо было только отличиться своей уникальностью. Более 200 заявок поступило на конкурс «Битва за арену». Это творческий эксперимент «Нового русского цирка». Среди претендентов — спортсмены, танцовщики, акробаты и даже чемпионы России и мира. Цирковым было невозможно пробиться в новый проект. В итоге трое победителей влились в труппу шоу, где они стали партнерами 60 артистов с мировым именем.
Эффект полного погружения.
В сны Пушкина зрителей погружает еще и музыка. Композитор Тарас Демчук соединил в спектакле, казалось бы, несочетаемые мотивы: прозвучат балканские ритмы, вальсы, фольклор, рок, трэп и даже диджейский сет. А исполнительница роли няни Пушкина Анна Март выступит еще и в качестве певицы. Она будет аккомпанировать себе на нескольких инструментах.
Спектакль густонаселен сказочными героями. Олег Спигин сыграет королевича Елисея, Александр Кулаков — сразу две роли, Белку и Волка. А будут еще Кощей — Даниил Ратушев, Русалка — Василиса Ярина, Шамаханская царица — Элиза Хачатрян, Золотой петушок — Анфиса Макарова, Лебедь — Елена Шипаева, Коршун и Колдун — Виталий Попета, Руслан — Артем Михайлов, Золотая рыбка — Ольга Нездолий, Баба-яга — Артем Василов. За злодейства в спектакле отвечает один из самых известных клоунов страны Анатолий Окулов, или просто Акула. Он примерит на себя не один образ.
— В спектакле мой персонаж — двигатель сюжета, который заставляет меняться самого Пушкина, — говорит Анатолий Окулов. — Это собирательный образ всего, чему противостоял поэт. У моего персонажа будет десять выходов, и каждый раз он будет существовать в разных формах. Это уже не просто клоунада, а сложный эксцентричный образ.
Эффект полного погружения в сказочные миры Пушкина будет создан благодаря креативному видеоконтенту, который проецируется на самые неожиданные поверхности. А центральный объект, могучий дуб, будет собран из воздушных гимнастов и динамичных экранов.
— Мы пожертвовали тысячей мест для того, чтобы создать вот это закулисное пространство и пространство сцены. Более 700 тонн декораций. Это действительно очень масштабное шоу, — говорит Елизавета Гамбург.
За декорации в шоу отвечает Юрий Антизерский. Ему было где развернуться: сценическое пространство занимает более 700 кв. м. Зрители оценят серьезность замысла. Вес декораций — 80 т. Плюс мультимедийное оборудование, с помощью которого создается погружение в сказочный мир героев Пушкина. Художник Вадим Воля, номинант на «Золотую маску» за мюзикл «Всё о Золушке», создал более 200 оригинальных костюмов.
От колыбели до дуэли.
Режиссер-постановщик шоу — обладатель «Золотой маски» Жанна Шмакова, автор более 50 постановок в России и за рубежом. Над проектом работают еще шесть режиссеров, каждый из которых отвечает за свое направление, что подчеркивает масштаб и сложность постановки. «Сны Пушкина» удивят даже самых искушенных зрителей.
— Пушкин любил сны, в грезах ему приходили стихи, он представлял себе великолепные миры своих героев, — рассказал драматург Михаил Дегтярев. — Эти миры у нас связаны с определенными элементами становления личности. Например, в сказке «Руслан и Людмила» мы видим борьбу смелости с трусостью, в «Золотой рыбке» — труд, жадность и лень, в «Сказке о мертвой царевне» — любовь и зависть, в «Золотом петушке» — страсть и верность, в «Сказке о царе Салтане» — правду и ложь. Эти элементы мы находим в биографии Пушкина и связываем их. Обстоятельства его судьбы становятся сквозным действием, внутри которого рождается сказка.
По сюжету маленький Саша Пушкин засыпает под колыбельную няни и попадает в Лукоморье, где видит себя взрослым. Здесь он проживает судьбоносные события своей биографии. А вместе с Пером, Бумагой и Чернильницей помогает героям будущих сказок одолеть Злодейство. Козни подталкивают поэта к дуэли. Но возможно, это только сон.
А тот, кого не отпустит шоу и после просмотра, может продолжить пребывание в сказке. На сайте проекта есть возможность пообщаться с цифровым аватаром Пушкина. Там можно ознакомиться с биографией поэта, прочесть его произведения, письма и черновики, переводы на другие языки и даже помедитировать, а потом пообщаться с Александром Сергеевичем. Ну, а самые любознательные могут изучить эпоху, в которой жил великий русский поэт.
Шоу будет идти до 21 сентября 2025 года в Универсальном спортивном зале «Дружба» в «Лужниках».