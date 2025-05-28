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Второй вестибюль станции метро «Площадь Ленина» в Новосибирске закроют для замены турникетов

Работы стартуют 16 июня и продлятся 12 дней.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске 16 июня закроют второй вестибюль станции метрополитена «Площадь Ленина». Об этом в среду, 28 мая, сообщает портал «Новосибирские новости» со ссылкой на пресс-службу подземки.

Напомним, в мае для замены турникетов был закрыт для пассажиров вестибюль № 1 с выходами к Госбанку и НГАХА. В июне настанет очередь второго вестибюля с выходами к мэрии и Краеведческому музею.

Установка и наладка новых турникетов продлится 12 дней. Таким образом, выходы из метро будут закрыты с 0:00 16 июня до полуночи 28 июня. При этом подземный переход будет работать в штатном режиме.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что выход из метро на площади Ленина в Новосибирске откроют досрочно.