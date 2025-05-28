Новый терминал иркутского аэропорта скоро заработает?

Напомним, прокуратура, проведя проверку, решила, что новый терминал Иркутского аэропорта имеет признаки капитального строения и был построен с нарушениями. И подала иск в суд с требованием запретить ввод здания в эксплуатацию. Арбитражный суд Иркутской области решение не поддержал и разрешил эксплуатацию терминала. Четвёртый Арбитражный апелляционный суд отменил решение иркутского суда и снова запретил ввод здания. И вот теперь точка поставлена: кассационный суд поддержал аэропорт.