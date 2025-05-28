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Новый терминал иркутского аэропорта скоро заработает?

Новый терминал иркутского аэропорта, построенный в декабре 2024 года, скоро может начать принимать прилетающих пассажиров.

Источник: Freepik

Кассационный суд отменил решение Четвёртого арбитражного суда и признал терминал некапитальным сооружением. Об этом сообщил телеграм-канал «Байкальский писыч».

Напомним, прокуратура, проведя проверку, решила, что новый терминал Иркутского аэропорта имеет признаки капитального строения и был построен с нарушениями. И подала иск в суд с требованием запретить ввод здания в эксплуатацию. Арбитражный суд Иркутской области решение не поддержал и разрешил эксплуатацию терминала. Четвёртый Арбитражный апелляционный суд отменил решение иркутского суда и снова запретил ввод здания. И вот теперь точка поставлена: кассационный суд поддержал аэропорт.

Осталось подписать документы, акты приёмки, всё оформить, оплатить работу и открыть этот злополучный терминал. Руководство иркутского авиаузла обещает сделать это до конца мая. И уже в июне терминал будет открыт.