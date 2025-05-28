Пермский оперный готовит последнюю премьеру сезона

«Спектакль задуман как эпический рисунок, как монументальная фресковая композиция. Мы создаем мир, свободный от привязки к определенным историческим эпохам и конкретным эстетическим направлениям — мир, наполненный архаичными элементами, существующий по своим собственным законам. Мы не делим героев “Самсона и Далилы” на хороших и плохих, добрых и злых. Раздираемые внутренними противоречиями, подверженные сомнениям, страхам и страстям, они постоянно существуют в ситуации экзистенциального выбора. Опера Сен-Санса — о мире, находящемся в дисбалансе, как и сегодня», — рассказывает режиссер-постановщик Анна Гусева.