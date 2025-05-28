Пермский оперный готовит последнюю премьеру сезона

В Пермском театре оперы и балета продолжаются репетиции последней оперной премьеры сезона 2024/25 — «Самсона и Далилы» (16+) Камиля Сен-Санса. Спектакль, над которым работают режиссер Анна Гусева, хореограф Анастасия Пешкова и дирижер Владимир Ткаченко, станет копродукцией Пермской оперы и Дягилевского фестиваля. Премьерные показы постановки пройдут 15 и 16 июня.
«Самсон и Далила» (1877) — шедевр французского музыкального театра и вершина творчества Камиля Сен-Санса (1835—1921). Опера рассказывает библейскую историю о легендарном герое Самсоне и коварной обольстительнице Далиле, хитростью узнавшей секрет его необычайной силы. Сочетая ветхозаветный пафос с обостренной чувственностью музыки, в «Самсоне и Далиле» Сен-Санс предстает как наследник традиции французской лирической трагедии XVIII века — неслучайно либреттист Фердинанд Лемер взял за основу текст Вольтера, написанный в 1734 году для оперы Жана Филиппа Рамо «Самсон». Жемчужина мирового оперного репертуара, «Самсон и Далила» — редкая гостья на отечественной сцене: пермская постановка станет первой за последние годы.
Этим спектаклем в Пермской опере дебютируют режиссер Анна Гусева и хореограф Анастасия Пешкова, уже известные пермской публике по постановкам, показанным в последние годы на Дягилевском фестивале, — De temporum fine comoedia Карла Орфа (2022), отмеченной спецпризом Российской национальной театральной премии «Золотая Маска», диптих «Персефона. Симфония псалмов» на музыку Игоря Стравинского (2023), российская премьера оперы Паскаля Дюсапена Passion (2024). Вместе с артистами Пермской оперы и приглашенными солистами над «Самсоном и Далилой» работают танцовщики театра «Балет Евгения Панфилова» — спектакль Анны Гусевой и Владимира Ткаченко вступает в диалог с многовековой традицией французского музыкального театра, в котором опера и танец неразрывно связаны друг с другом.
«Спектакль задуман как эпический рисунок, как монументальная фресковая композиция. Мы создаем мир, свободный от привязки к определенным историческим эпохам и конкретным эстетическим направлениям — мир, наполненный архаичными элементами, существующий по своим собственным законам. Мы не делим героев “Самсона и Далилы” на хороших и плохих, добрых и злых. Раздираемые внутренними противоречиями, подверженные сомнениям, страхам и страстям, они постоянно существуют в ситуации экзистенциального выбора. Опера Сен-Санса — о мире, находящемся в дисбалансе, как и сегодня», — рассказывает режиссер-постановщик Анна Гусева.