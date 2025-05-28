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Пермскую телебашню в День защиты детей украсит праздничная подсветка

Архитектурную подсветку включат на несколько часов 1 июня.

Источник: Комсомольская правда

Пермский край 1 июня отметит Международный день защиты детей. Его отмечают ежегодно с 1949 года.

В этот праздничный день телебашню в Перми украсят огни архитектурной подсветки. Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр сообщил о включении подсветки с 22:00 до 24:00.

Таким образом в Перми напоминает о необходимости защиты законных интересов каждого ребенка, гарантии обеспечения основных прав несовершеннолетних, включая право на жизнь, здоровье, образование, семейное благополучие и защиту от насилия.

В нашей стране вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества. Важно, чтобы каждый ребёнок был окружён заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности.

В Пермском КРПТЦ напомнили о проведении профилактики передающих устройств 28 мая на телебашне в Перми. На части Прикамья отключат радио и телевидение.