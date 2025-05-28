Трехдневный тур на «Метеоре» до Перми запустят из Нижнего Новгорода

Маршрут судна, которое следует в Казань и Сарапул, хотят продлить до Перми. Туристы будут останавливаться с ночевкой в столице Татарстана и в городе, расположенном в Удмуртии. По словам губернатора, в ближайшее время будут объявлены даты указанного тура.