Трехдневный тур на «Метеоре» до Перми запустят из Нижнего Новгорода

Нижегородский «Метеор 120-Р» планируют задействовать в трехдневном и двухдневном речных турах в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
Маршрут судна, которое следует в Казань и Сарапул, хотят продлить до Перми. Туристы будут останавливаться с ночевкой в столице Татарстана и в городе, расположенном в Удмуртии. По словам губернатора, в ближайшее время будут объявлены даты указанного тура.
Кроме того, компания «Водолёт» работает над маршрутом Нижний Новгород — Казань — Ульяновск — Тольятти — Самара, длительность которого составит два дня. Пассажиры остановятся в Казани.
Ранее «Метеор 120-Р» отправился из Нижнего Новгорода до Ярославля. Рейсы связали города еще в прошлой навигации. Этот маршрут стал самым популярным из межрегиональных речных перевозок. Также с 3 мая суда стали ходить в Казань с остановками в Васильсурске, Козьмодемьянске, Чебоксарах, Мариинском Посаде.
Напомним, «Валдаи» начали курсировать между Бором и Нижним Новгородом с 24 апреля.