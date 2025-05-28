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Теннисистка из Самарской области победила на первенстве России в Чебоксарах

За медали в Чувашии боролись 32 спортсмена до 14 лет.

За медали в Чувашии боролись 32 спортсмена до 14 лет.

В Минспорте 63-го региона уточнили: золото первенства России по настольному теннису в одиночном разряде (0+) взяла Дарья Харлова из Самарской области. Также есть серебро в командных состязаниях.

Вторые места заняли девушки (Харлова, Элина Кабылова, Варвара Скаленко, Варвара Самсонова, Диана Баранова) и юноши (Александр Яговкин, Амир Баротов, Айаал Румянцев, Василий Михайлов).

Ранее в столице губернии прошли всероссийские состязания по пляжному теннису (6+).

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