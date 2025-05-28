Экс-глава села в КБР получил условный срок за мошенничество с землей

НАЛЬЧИК, 28 мая — РИА Новости. Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего главу администрации одного из сел в Эльбрусском районе, которого обвиняли в мошенничестве с землей в нацпарке «Приэльбрусье», сообщило региональное УФСБ.