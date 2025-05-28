Экс-глава села в КБР получил условный срок за мошенничество с землей

НАЛЬЧИК, 28 мая — РИА Новости. Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего главу администрации одного из сел в Эльбрусском районе, которого обвиняли в мошенничестве с землей в нацпарке «Приэльбрусье», сообщило региональное УФСБ.
«В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР пресечена противоправная деятельность бывшего главы местной администрации с. Эльбрус Байдаева Х. И», — говорится в сообщении.
Отмечается, что он «путем предоставления фиктивных документов» оформил в собственность земельный участок, расположенный в пределах особо охраняемой природной территории национального парка «Приэльбрусье».
«Решением Эльбрусского районного суда, вступившим в законную силу, Байдаев Х. И. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период», — уточняет ведомство.