Из-за атаки беспилотников в Новосибирске отменили и задержали рейсы до Москвы

Также задерживается прибытие рейса из московского аэропорта Домодедово, который планировался на 07:55, но теперь ожидается только в 16:36. Кроме того, рейс из Шереметьево, который должен был приземлиться в 14:35, теперь ожидает посадку на 14:55.