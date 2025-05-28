Из-за атаки беспилотников в Новосибирске отменили и задержали рейсы до Москвы

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Новосибирска в московский аэропорт Шереметьево, который должен был вылететь в 15:35 по местному времени, был отменён. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
Также задерживается прибытие рейса из московского аэропорта Домодедово, который планировался на 07:55, но теперь ожидается только в 16:36. Кроме того, рейс из Шереметьево, который должен был приземлиться в 14:35, теперь ожидает посадку на 14:55.
Отмена и задержки рейсов связаны с последствиями ночной атаки беспилотников на Москву. Массовые изменения в расписании наблюдаются также и в других регионах России.