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Из-за атаки беспилотников в Новосибирске отменили и задержали рейсы до Москвы

28 мая в новосибирском аэропорту Толмачёво произошли отмены и задержки рейсов в Москву в связи с недавней атакой беспилотных летательных аппаратов на столицу.

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Новосибирска в московский аэропорт Шереметьево, который должен был вылететь в 15:35 по местному времени, был отменён. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Также задерживается прибытие рейса из московского аэропорта Домодедово, который планировался на 07:55, но теперь ожидается только в 16:36. Кроме того, рейс из Шереметьево, который должен был приземлиться в 14:35, теперь ожидает посадку на 14:55.

Отмена и задержки рейсов связаны с последствиями ночной атаки беспилотников на Москву. Массовые изменения в расписании наблюдаются также и в других регионах России.