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В приморском нацпарке вновь открыли экомаршрут «Семиверстка»

В Приморье вновь открыли для посещения экомаршрут «Семиверстка».

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

Экомаршрут «Семиверстка» в национальном парке «Земля леопарда» Приморья вновь открыт для посещения. Ограничения здесь вводили особого противопожарного режима в регионе. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на администрацию заповедной территории.

Сейчас особый противопожарный режим отменили, и на «Семиверстке» смогут провести ежегодный трейловый полумарафон Leo.Run.

В течение всего периода ограничений сотрудники нацпарка были в состоянии повышенной готовности. Регулярно патрулировали территорию протяженностью 180 километров и защищали ее от возгораний в местах обитания дальневосточного леопарда. Все возгорания оперативно ликвидировались.

Добавим, что следующий пожароопасный период ожидается в середине осени.