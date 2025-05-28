В приморском нацпарке вновь открыли экомаршрут «Семиверстка»

В течение всего периода ограничений сотрудники нацпарка были в состоянии повышенной готовности. Регулярно патрулировали территорию протяженностью 180 километров и защищали ее от возгораний в местах обитания дальневосточного леопарда. Все возгорания оперативно ликвидировались.