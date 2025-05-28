В приморском нацпарке вновь открыли экомаршрут «Семиверстка»

Экомаршрут «Семиверстка» в национальном парке «Земля леопарда» Приморья вновь открыт для посещения. Ограничения здесь вводили особого противопожарного режима в регионе. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на администрацию заповедной территории.
Сейчас особый противопожарный режим отменили, и на «Семиверстке» смогут провести ежегодный трейловый полумарафон Leo.Run.
В течение всего периода ограничений сотрудники нацпарка были в состоянии повышенной готовности. Регулярно патрулировали территорию протяженностью 180 километров и защищали ее от возгораний в местах обитания дальневосточного леопарда. Все возгорания оперативно ликвидировались.
Добавим, что следующий пожароопасный период ожидается в середине осени.