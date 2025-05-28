Троим сержантам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область

«Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих военнослужащих войсковой части А-2196 вооруженных формирований Украины: главного сержанта Вадима Разгона и младших сержантов Виталия Солодухи и Дмитрия Санкевича… Суд приговорил Солодуху к 16 годам лишения свободы. Разгон и Санкевич осуждены на 15 лет лишения свободы каждый. Первые 3 года все они будут отбывать в тюрьме, остальную часть наказания — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.