Троим сержантам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Московский суд приговорил к срокам от 15 до 16 лет лишения свободы трех военнослужащих ВСУ, незаконно вторгшихся в Курскую область, сообщает Главная военная прокуратура.
«Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих военнослужащих войсковой части А-2196 вооруженных формирований Украины: главного сержанта Вадима Разгона и младших сержантов Виталия Солодухи и Дмитрия Санкевича… Суд приговорил Солодуху к 16 годам лишения свободы. Разгон и Санкевич осуждены на 15 лет лишения свободы каждый. Первые 3 года все они будут отбывать в тюрьме, остальную часть наказания — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Уточняется, что все они были признаны виновными по пунктам «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).
В суде было установлено, что в сентябре 2024 года 27-летний Разгон, 39-летний Солодуха и 38-летний Санкевич незаконно пересекли государственную границу России и вторглись в Курскую область. А 1 октября вследствие успешных действий российских военнослужащих, атаковавших позицию боевиков, их террористическая деятельность была пресечена.