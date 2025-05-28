Бюджету Новосибирска добавили 9,3 миллиарда рублей

Дополнительные средства распределены по ряду приоритетных направлений. В частности, на ремонт автомобильных дорог, мостов и путепроводов, приобретение специализированной техники и перевозку пассажиров муниципальным транспортом, а также на строительство и реконструкцию объектов образования.
Как отметил на сессии горсовета мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, городской бюджет социально ориентирован, этой позиции местная власть придерживается и в распределении дополнительных средств.
«Так, целенаправленно при поддержке бюджетов разных уровней мы решаем задачу по увеличению в Новосибирске количества школьных мест. Дополнительные средства направлены на обновление и строительство школьных зданий и спортивных сооружений, включая завершение строительства школы на улице Кубовой и сооружение хоккейной площадки в Кировском районе», — подчеркнул мэр. Он напомнил, что в 2024 году городской бюджет впервые превысил 100 миллиардов рублей. «Я уверен, что в будущем бюджет города продолжит свой рост, и мы сможем реализовать еще больше значимых проектов», — добавил Максим Кудрявцев.
Кроме того, средства выделят на обновление дворовых территорий и общественных пространств, озеленение территории.
Ранее мэр отметил, что хорошим подспорьем в этой работе для Новосибирска стало участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Оно позволило в 2025 году приступить к благоустройству набережной на улице Саввы Кожевникова. И таких примеров в городе много. Сейчас продолжается голосование за новый объект озеленения, на который Новосибирск может получить дополнительные средства в следующем году.