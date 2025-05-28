Бюджету Новосибирска добавили 9,3 миллиарда рублей

«Так, целенаправленно при поддержке бюджетов разных уровней мы решаем задачу по увеличению в Новосибирске количества школьных мест. Дополнительные средства направлены на обновление и строительство школьных зданий и спортивных сооружений, включая завершение строительства школы на улице Кубовой и сооружение хоккейной площадки в Кировском районе», — подчеркнул мэр. Он напомнил, что в 2024 году городской бюджет впервые превысил 100 миллиардов рублей. «Я уверен, что в будущем бюджет города продолжит свой рост, и мы сможем реализовать еще больше значимых проектов», — добавил Максим Кудрявцев.