ФАС согласовала цену на препарат для терапии острого инфаркта миокарда

«Цена на препарат для терапии острого инфаркта миокарда снижена на 18%. Речь идет о первом отечественном дженерике “Нектелиза” в рамках МНН “Тенектеплаза”. Согласованная цена на “Нектелизу” снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат “Метализе” на 18%», — говорится в сообщении.