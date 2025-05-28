ФАС согласовала цену на препарат для терапии острого инфаркта миокарда

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для терапии острого инфаркта миокарда, первый отечественный дженерик «Нектелиза», она снижена на 18% относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат «Метализе», сообщили в ведомстве.
«Цена на препарат для терапии острого инфаркта миокарда снижена на 18%. Речь идет о первом отечественном дженерике “Нектелиза” в рамках МНН “Тенектеплаза”. Согласованная цена на “Нектелизу” снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат “Метализе” на 18%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что цена за флакон лиофилизата в дозировке 50 мг/мл дженерика согласована на уровне 40,5 тысяч рублей, при этом цена за такую же упаковку лекарственного препарата «Метализе» — 49,9 тысячи рублей.
Согласование ФАС цены на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, добавили в службе.