В Омскую область завезли три тонны опасной черешни

Это уже девятый случай обнаружения опасных вредителей в импортной растительной продукции с начала 2025 года. В Россельхознадзоре подчеркнули, что восточная плодожорка представляет особую угрозу урожаю — может уничтожить значительную его часть и ухудшить качество фруктов при хранении.