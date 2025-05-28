В Омскую область завезли три тонны опасной черешни

В мае 2025 года специалисты Россельхознадзора обнаружили и уничтожили опасного вредителя в черешне из Узбекистана. На складах в Омской области хранилось более трех тонн ягоды, зараженной восточной плодожоркой.
«Это подтверждено результатами экспертизы омского ФГБУ “Центр оценки качества продукции АПК”. Для предотвращения распространения вредителя на территории региона груз был направлен на фумигацию. При повторной проверке карантинных объектов в партии черешни не обнаружено», — рассказала пресс-служба ведомства.
Это уже девятый случай обнаружения опасных вредителей в импортной растительной продукции с начала 2025 года. В Россельхознадзоре подчеркнули, что восточная плодожорка представляет особую угрозу урожаю — может уничтожить значительную его часть и ухудшить качество фруктов при хранении.
Надзорное ведомство продолжает усиленный контроль за фитосанитарным состоянием ввозимой растительной продукции.
Ранее «КП Омск» сообщила о пресечении попытки поставить в регион коричневые морщинистые томаты.