Жители Хабаровского края могут предложить идеи для развития страны

Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс российских брендов «Знай наших» продлен до 1 июня. Участники из Хабаровского края уже отправили 380 идей на крауд-платформу идея.росконгресс.рф. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.