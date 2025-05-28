Жители Хабаровского края могут предложить идеи для развития страны

Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс российских брендов «Знай наших» продлен до 1 июня. Участники из Хабаровского края уже отправили 380 идей на крауд-платформу идея.росконгресс.рф. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Форум направлен на поиск инновационных проектов по пяти ключевым направлениям: социальному, предпринимательскому, технологическому, кадровому и экологическому развитию. Лучшие инициативы получат поддержку Агентства стратегических инициатив и региональных властей. Ее каждый год получает примерно 1000 инициатив.
Параллельно идет прием заявок на конкурс «Знай наших» — из Хабаровского края зарегистрировано 221 предприятие. Победители получат помощь в продвижении товаров через маркетплейсы и ритейлеров.
Подать заявки на мероприятие можно до 1 июня на официальных сайтах конкурсов.