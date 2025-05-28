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В Казахстане расформируют местные полицейские службы

АСТАНА, 28 мая — Sputnik. В Казахстане расформируют местные полицейские службы, сообщила пресс-служба мажилиса.

Источник: Sputnik.kz

Мажилис принял во втором чтении законодательные поправки по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сфере деятельности органов внутренних дел. Поправками исключается понятие местная полицейская служба.

Это связано с тем, что созданная в 2016 году МПС не оправдала себя на практике. В структуру МПС входили участковые инспекторы, патрульная, ювенальная, природоохранная полиция, подразделения по защите женщин от насилия. Однако, как отмечают разработчики, служба вместо своих основных функций — обеспечения общественного порядка, профилактики правонарушений и обеспечения дорожной безопасности — стала выполнять второстепенные задачи, такие как выявление нарушений правил благоустройства, вывоза отходов со строительных объектов и другие.

пояснили мажилисмены

МВД предложило реорганизовать МПС и Управление административной полиции, создав на их базе два управления:

  • по профилактике правонарушений;
  • по обеспечению общественной безопасности.
  • Каждая служба будет заниматься своими прямыми задачами.

Военно-следственные органы предлагается исключить из системы территориальных органов полиции, поскольку они выделены в самостоятельное подразделение ОВД.