В Казахстане расформируют местные полицейские службы

Мажилис принял во втором чтении законодательные поправки по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сфере деятельности органов внутренних дел. Поправками исключается понятие местная полицейская служба.
Это связано с тем, что созданная в 2016 году МПС не оправдала себя на практике. В структуру МПС входили участковые инспекторы, патрульная, ювенальная, природоохранная полиция, подразделения по защите женщин от насилия. Однако, как отмечают разработчики, служба вместо своих основных функций — обеспечения общественного порядка, профилактики правонарушений и обеспечения дорожной безопасности — стала выполнять второстепенные задачи, такие как выявление нарушений правил благоустройства, вывоза отходов со строительных объектов и другие.
МВД предложило реорганизовать МПС и Управление административной полиции, создав на их базе два управления:
- по профилактике правонарушений;
- по обеспечению общественной безопасности.
- Каждая служба будет заниматься своими прямыми задачами.
Военно-следственные органы предлагается исключить из системы территориальных органов полиции, поскольку они выделены в самостоятельное подразделение ОВД.