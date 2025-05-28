В Казахстане расформируют местные полицейские службы

Это связано с тем, что созданная в 2016 году МПС не оправдала себя на практике. В структуру МПС входили участковые инспекторы, патрульная, ювенальная, природоохранная полиция, подразделения по защите женщин от насилия. Однако, как отмечают разработчики, служба вместо своих основных функций — обеспечения общественного порядка, профилактики правонарушений и обеспечения дорожной безопасности — стала выполнять второстепенные задачи, такие как выявление нарушений правил благоустройства, вывоза отходов со строительных объектов и другие.