Воспитатель и проводники приняли роды у казахстанки в поезде

Оперативно отреагировали начальник поезда Киикбай Маханов и проводница Алтынай Гафиуллина. Они не только выполнили инструкции, но и создали все условия для безопасного принятия родов. На помощь железнодорожной бригаде пришли две попутчицы — фельдшер из города Сәтпаев и сотрудница детского сада.