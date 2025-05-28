Воспитатель и проводники приняли роды у казахстанки в поезде

Оперативно отреагировали начальник поезда Киикбай Маханов и проводница Алтынай Гафиуллина. Они не только выполнили инструкции, но и создали все условия для безопасного принятия родов. На помощь железнодорожной бригаде пришли две попутчицы — фельдшер из города Сәтпаев и сотрудница детского сада.
Благодаря слаженным действиям команды и неравнодушных пассажиров, в 06:20 утра на свет появилась здоровая девочка.
На ближайшей станции Жеңіс мать и новорождённую встретила бригада скорой помощи для дальнейшего наблюдения.
Отец девочки, Алихан Жаналин, выразил сердечную благодарность всем, кто помог в этот важный момент. По его словам, новорожденную назвали Асылым.
АО «Пассажирские перевозки» отметило, что подобные ситуации не редкость — за последние три года в поездах компании родились уже 15 детей. Сотрудники поездных бригад регулярно проходят обучение по оказанию первой медицинской помощи и действиям в чрезвычайных ситуациях.