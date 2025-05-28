Волейбольная «Нова» продлила контракт с доигровщиком М. Даниловым

Представители местного клуба продолжают рассказывать об изменениях в составе.
Ранее писали, что «Нову» покинули доигровщик Максим Шпилев и еще пятеро игроков. В том числе Андрей Титич и Егор Феоктистов, Михаил Кулыгин и Андрей Ананьев, Егор Рыбаков.
Также продлили соглашение со связующим Николой Йововичем. Легионер является чемпионом Европы и Мировой Лиги. Утром 28 мая волжане сообщили о продолжении работы с Михаилом Даниловым.
Ранее Самарская область заняла первое место на первенстве ПФО по волейболу среди юношей в Новокуйбышевске (0+).
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