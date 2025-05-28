Путин: встреча по безопасности поможет выработать подходы к укреплению мира

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что проходящая в Москве встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, послужит выработке новых важных подходов по укреплению международного мира и стабильности.
Глава государства в среду обратился с приветствием к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Москве. Участников встречи, представителей делегаций из многих стран в эти дни ждёт насыщенная программа, а основная дискуссия будет посвящена перспективам создания новой архитектуры глобальной безопасности, отметил президент. Он подчеркнул, что за прошедшие годы этот форум убедительно подтвердил свой значимый статус и авторитет.
«Убеждён, что очередная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, послужит выработке новых важных подходов по укреплению международного мира и стабильности, будет способствовать продвижению диалога на благо всех стран и народов», — сказал Путин в видеообращении.