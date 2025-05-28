Путин: встреча по безопасности поможет выработать подходы к укреплению мира

Глава государства в среду обратился с приветствием к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Москве. Участников встречи, представителей делегаций из многих стран в эти дни ждёт насыщенная программа, а основная дискуссия будет посвящена перспективам создания новой архитектуры глобальной безопасности, отметил президент. Он подчеркнул, что за прошедшие годы этот форум убедительно подтвердил свой значимый статус и авторитет.