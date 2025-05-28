Правительство выделило дополнительную помощь приграничным областям

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Правительство РФ выделило дополнительное финансирование Белгородской и Курской областям — порядка 300 миллионов рублей направят на закупку медоборудования и транспорта, кроме этого, Курская область получит разовую финансовую помощь в размере 175 миллионов рублей на повторное обеспечение жильём выпускников детских домов, утративших его из-за обстрелов со стороны Украины, сообщила пресс-служба кабмина.
«Около 300 миллионов рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства на дооснащение медико-санитарной части, оказывающей помощь в районах боевых действий на территориях Белгородской и Курской областей. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении.
Средства пойдут на закупку медицинского оборудования и приобретение автомобильного транспорта.
«Это позволит продолжать оказывать медицинскую помощь военнослужащим и гражданскому населению, обеспечит необходимой техникой и оборудованием сводные медицинские отряды, работающие в районах боевых действий на территориях Белгородской и Курской областей», — отметили в кабмине.
Также подписано распоряжение о выделении почти 175 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим жителям Курской области. Регион получит разовую финансовую помощь на повторное обеспечение жильём выпускников детских домов. «Речь идёт о гражданах, получивших квартиры по договорам специализированного социального найма и утративших их из-за обстрелов со стороны Украины», — пояснили в кабмине.