Правительство выделило дополнительную помощь приграничным областям

Также подписано распоряжение о выделении почти 175 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим жителям Курской области. Регион получит разовую финансовую помощь на повторное обеспечение жильём выпускников детских домов. «Речь идёт о гражданах, получивших квартиры по договорам специализированного социального найма и утративших их из-за обстрелов со стороны Украины», — пояснили в кабмине.