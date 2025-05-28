Липа стала мамой: в семье краснокнижных носух в Сочи появилось первое потомство

В семье редких краснокнижных носух, называемых также коати, Каштана и Липы произошло радостное событие — у них родились первые малыши. Об этом рассказали в Сочинском географическом обществе.
Новорожденные пока слепы, но уже достаточно активны. Вес каждого из них составляет около 100 граммов. Сколько же именно маленьких коати появилось на свет не уточняется.
Два года назад сочинские географы спасли носух из заброшенного сафари-парка. Осенью 2024 года они переехали в просторное двухкомнатное помещение, где и появилось первое потомство.
«Счастливая мамаша заботливо ухаживает за детенышами, кормит их молоком и пока не подпускает к ним отца семейства», — рассказали в телеграм-канале Сочинского географического общества.
Глаза у малышей откроются уже через 10 дней, и тогда маленькие носухи будут знакомиться к окружающим миром.