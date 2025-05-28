Арбитражный суд Ростовской области исполнил поручение Экономического суда Минска и передал документы по иску о взыскании средств. Информацию опубликовали в электронной картотеке дел.
Судя по открытым данным, поручение о передаче документов в донской арбитраж поступило в марте 2025 года. Нужно было вручить материалы по иску от компании из Республики Беларусь к российской фирме. Сумма финансовых претензий составляла 110,8 тысячи рублей.
Материалы ответчику передали 23 апреля 2025 года. После этого в Экономический суд Минска направили протокол судебного заседания и подтверждение о вручении документов.
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону поддержали решение дубайского суда в отношении компании-должника.
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