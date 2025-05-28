В Иркутской области с 31 мая по 23 июня состоится Всероссийский Олимпийский день

В 26 муниципальных образованиях Иркутской области пройдет Всероссийский Олимпийский день. Соревнования начнутся 31 мая и продолжатся до 23 июня. Как сообщили КП-Иркутск в министерстве спорта региона, участие примут более 8800 горожан.
— Для участников подготовят площадки массового забега, для игры в футбол, волейбол и баскетбол. Пройдет велопробег, туристические походы и эстафеты для всей семьи. Мероприятия будут проходить в Иркутске, Братске, Усолье-Сибирском, Саянске, Свирске, Тулуне, Усть-Илимске, Черемхове, Чунском округе, Усть-Илимском, Нижнеудинском, Нижнеилимском, Осинском, Черемховском, Шелеховском, Братском, Балаганском, Боханском, Жигаловском, Зиминском, Нукутском, Иркутском, Качугском, Куйтунском, Слюдянском, Усть-Кутском районах, — уточнили в министерстве спорта по Иркутской области.
Почетными гостями Олимпийского дня будут участники СВО, ветераны боевых действий и их семьи. В этом году спортивное мероприятие посвящено Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.