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Год работаем — неделю загораем: Путевки на морские курорты для жителей Молдовы резко выросли в цене — что почем

В 2025 году отдых на популярных у молдаван курортах стал ощутимо дороже.

Источник: Комсомольская правда

Путёвки на курорты подорожали, предупреждают туроператоры.

В 2025 году отдых на популярных у молдаван курортах стал ощутимо дороже. Цены на морские туры выросли минимум на 10%, а в случае Греции — до 30%, сообщили туристические агентства.

Агенты объясняют рост цен тем, что отели увеличили стоимость услуг, а также тем, что высокий спрос на отдых подталкивает рынок. Люди, по словам специалистов, готовы экономить целый год, чтобы позволить себе отпуск.

Греция остаётся самым дорогим направлением, хотя и продолжает быть фаворитом среди молдавских туристов. Можно рассмотреть Турцию — по горячим предложениям цены стартуют от 299 евро с человека. Если говорить о 5-звездочных отелях, то цены начинаются от 599 евро.

Любителям роскошного отдыха предлагаются направления в Испанию — Аликанте и Пальма-де-Майорку, где по системе «всё включено» цены стартуют от 1399 евро.