Красноярцам рассказали о праздничных мероприятиях на День города

В этом году Красноярску исполняется 397 лет. День города жители и гости Красноярска отпразднуют 6, 7 и 8 июня. Тема празднования — «Герои среди нас».
6 июня в 10:00 у стелы «Красноярск — город трудовой доблести» состоится открытие 21-го летнего сезона Трудового отряда главы города.
В 12:00 на площади перед зданием администрации города (ул. Карла Маркса, 93) поднимут флаг Красноярска. В память о защитниках Отечества запланирован оружейный салют из стрелкового оружия.
В 19:30 на Караульной горе в парке Покровский можно будет посмотреть концерт с видом на город. Выступит красноярский ансамбль русской песни «Оберег» и группа «Яхонт».
7 июня в 12:00 откроются локации на «ЯРких БЕРЕГАХ» Центральной, Ярыгинской набережной и в 16:00 в Кировском районе за сквером Энтузиастов. Концертные программы будут разнообразные.
На Ярыгинской набережной запланирован молодёжный всероссийский фестиваль экстремальных видов спорта. На площадке под Коммунальным мостом пройдут соревнования по паркуру и батутному фристайлу.
В 17:00 откроется летний сезон фестиваля «Майпарк». В парке им. 1 Мая будут работать творческие мастер-классы, интерактивные площадки, фотозоны, выставки. Также красноярцев ждёт концертная программа и фильм под открытым небом.
В 19:00 на Караульной горе в парке Покровский состоится концерт группы «Музыкальная народная дружина». В 20:00 исполнит песни о стране Виталий Гогунский, актёр сериала «Универ».
8 июня с 11:00 до 13:00 в Октябрьском районе на площадке озеро-парка Октябрьский в рамках проекта «ЯРкие БЕРЕГА» пройдут праздничные мероприятия.
В 12:00 начнут работать локации на «ЯРких БЕРЕГАХ» на Центральной и Ярыгинской набережных.
С 16:00 начнётся концертная-развлекательная программа в парке «Солнечная поляна» в мкр-не Солнечный. В это же время заработает площадка «ЯРких БЕРЕГОВ» на набережной за сквером Энтузиастов.
Жители и гости Красноярска смогут увидеть первый Всероссийский фестиваль духовой музыки «Сибирский марш». Более 200 артистов из разных городов России пройдут торжественным маршем по Центральной набережной (от Речного вокзала до сцены, где дадут гала-концерт).
Кстати, все дни на «ЯРких БЕРЕГАХ» будут идти розыгрыши.
В Татышев-парке (западная сторона) в заключительный день в 19:00 начнётся концерт. Выступят: красноярская группа «Громче», ансамбль народной песни «Красный Яр» и заслуженная артистка России Пелагея.
Подробная программа по ссылке.