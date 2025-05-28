Волгоградцы обсуждают малышню на квадроцикле — видео

Другие возражают: не было бы ничего страшного, если бы по дорогам не гоняли автомобилисты. Если ребят, не приведи господи, кто-то из них собьет, поздно будет выяснять — кто прав, кто виноват. Да и в принципе на проезжую часть могут выезжать на транспортных средствах только те, у кого есть водительские права и знание ПДД.