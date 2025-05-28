Волгоградцы обсуждают малышню на квадроцикле — видео

Ролик со школьниками, которые выглядят внешне на 10−11 лет, но уже управляют квадроциклом, взбудоражил волгоградскую общественность.
Заснявшие малышню горожане объясняют — катаются они в поселке Верхняя Ельшанка по улице Тбилисской. При этом выезжают на проезжую часть, где на большой скорости движутся автомобили. Мальчишка за рулем пристегнут и в шлеме, а его пассажир — без всякой экипировки.
Между волгоградцами разгорелся спор. Одни считают: квадроцикл детский, ничего страшного в том, что дети на нем катаются, нет — на велосипедах они гоняют, порой, с более высокой скоростью.
Другие возражают: не было бы ничего страшного, если бы по дорогам не гоняли автомобилисты. Если ребят, не приведи господи, кто-то из них собьет, поздно будет выяснять — кто прав, кто виноват. Да и в принципе на проезжую часть могут выезжать на транспортных средствах только те, у кого есть водительские права и знание ПДД.
Так может и стоит начать с водителей, а не «кошмарить» детей и подростков на квадроциклах и самокатах, задаются вопросом горожане.