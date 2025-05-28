Депутаты выбрали нового Почетного гражданина Хабаровска перед Днем города.

Анатолий Александрович был призван в армию в 1943 году, прошел артиллерийскую школу и сражался на Дальнем Востоке. За заслуги его наградили орденами Отечественной войны II степени и Трудового Красного Знамени, а также медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», Маршала Жукова и «За победу над Японией».