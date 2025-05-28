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Депутаты выбрали нового Почетного гражданина Хабаровска перед Днем города

Депутаты выбрали нового Почетного гражданина Хабаровска перед Днем города.

Источник: Reuters

На заседании Хабаровской городской Думы депутаты единогласно выбрали нового Почетного гражданина города, сообщает телеграм-канал Хабаровская городская Дума.

Им стал 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Александрович Красноногов.

Анатолий Александрович был призван в армию в 1943 году, прошел артиллерийскую школу и сражался на Дальнем Востоке. За заслуги его наградили орденами Отечественной войны II степени и Трудового Красного Знамени, а также медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», Маршала Жукова и «За победу над Японией».

Несмотря на почтенный возраст, Красноногов активно занимается патриотическим воспитанием молодежи, сотрудничает с учебными заведениями и воинскими частями. Его кандидатуру поддержали восемь общественных организаций города.

В этом году на звание претендовали два кандидата — помимо Анатолия Александровича, была выдвинута педагог-новатор Ольга Григорьевна Жученко, руководитель Центра детского творчества «Народные ремесла».

Церемония вручения звания пройдет в преддверии 167-летия Хабаровска в рамках городских торжеств.