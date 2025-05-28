Прокуратура расследует массовое отключение электричества в центре Владивостока

К 16 часам без света оставались порядка 7 тысяч жителей. Кроме многоквартирных домов, оказались обесточены шесть социально значимых объектов. Об инциденте надзорному ведомству стало известно из публикаций в социальных сетях. Без света остались часть адресов на Океанском проспекте, проспекте Острякова, улицах Амурской, Адмирала Фокина, Фонтанной, Алеутской, Светланской, Батарейной, Пограничной, Пологой и других. В центре города перестали работать три светофорных комплекса: на перекрёстках улиц Алеутской и Фонтанной, улиц Семёновской и Пограничной, а также в районе улицы Адмирала Фокина, 3.