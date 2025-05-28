Наставник «Балтики» Талалаев: с Осинькиным «Крылья» стали узнаваемой командой

Главный тренер калининградского клуба высказался об уходе своего коллеги из самарского клуба.
Игорь Осинькин покинул «зелено-бело-синих» в конце нынешнего месяца. Официальная информация о завершении сотрудничества появилась утром 27 мая. Всего отечественный специалист проработал с волжанами почти 5 лет.
Выводил самарцев из ФНЛ в Премьер-лигу, доходил до финала Кубка. Также раскрыл ряд молодых игроков, которые позже оказались в ведущих клубах страны.
«Он привил “Крыльям” узнаваемый футбол. Романтичный, быстрый, взрывной, резкий. Они стали узнаваемой командой. Да, не было глобальных успехов. Да, середняк, но серьезный. Пусть даже иногда боролись за выживание», — объяснил Андрей Талалаев.
Также в разговоре с «Чемпионатом» высказался о возможном переезде Осинькина в подмосковные «Химки»:
«О них сложно что-то сказать. Если возглавит их, то им придется в очередной раз все менять, что они уже не раз делали. Подбор игроков, философию — абсолютно все».
Недавно писали, что защитника волжан Кирилла Печенина вновь вызвали в сборную Беларуси.
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