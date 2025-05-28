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Большинство жителей Самарской области считают себя продуктивными на работе

Около 55% жителей Самарской области назвали свою производительность на рабочем месте высокой, согласно исследованию платформы hh.

Около 55% жителей Самарской области назвали свою производительность на рабочем месте высокой, согласно исследованию платформы hh.ru, проведенному в первом квартале 2025 года среди более 2,5 тыс. россиян.

Остальная часть опрошенных заявила следующее: 34% оценили свою работоспособность как среднюю, 9% выразили желание получать помощь работодателя в определении собственной эффективности, 2% затруднились ответить.

Исследование показало различия в самооценке эффективности между представителями различных отраслей: Чаще остальных высокоэффективными называли себя менеджеры среднего и высшего звена (85%), Представители рабочих профессий показали наименьшее число позитивных отзывов (53%).

Почти половина опрошенных используют традиционные методы повышения личной эффективности: Запись задач вручную на бумаге или стикерах применяют 34%; Расстановка приоритетов помогает 32%; Общение с коллегами через рабочие чаты предпочитают 30%.

Менее распространены современные методики: Метод «лягушка» (выполнение сложных задач первыми) выбирают 17%, Принцип Парето применяют 6%, метод Pomodoro 4%. Программы управления проектами Jira, ClickUp и другие использует лишь незначительная доля (2%).

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