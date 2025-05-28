Почти 40 старых домов расселили в центре Москвы с начала программы реновации

«Первый жилой комплекс в Мукомольном проезде был передан под заселение в 2019 году. Сегодня количество заселяемых новостроек в округе достигло восьми. Новоселье в квартирах отпраздновали все жители 37 полностью расселенных старых домов. В частности, в Пресненском районе переехали жители 24 зданий, по пять домов расселили в Таганском и Басманном и еще три — в Красносельском. Для переехавших жителей город бесплатно представлял грузчиков и автомобиль в рамках сервиса “Помощь в переезде”. Оставить заявку на него можно как на портале mos.ru, так и в центрах информирования по переселению», — приводятся в материале слова руководителя департамента Владислава Овчинского.