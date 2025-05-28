Почти 40 старых домов расселили в центре Москвы с начала программы реновации

«Первый жилой комплекс в Мукомольном проезде был передан под заселение в 2019 году. Сегодня количество заселяемых новостроек в округе достигло восьми. Новоселье в квартирах отпраздновали все жители 37 полностью расселенных старых домов. В частности, в Пресненском районе переехали жители 24 зданий, по пять домов расселили в Таганском и Басманном и еще три — в Красносельском. Для переехавших жителей город бесплатно представлял грузчиков и автомобиль в рамках сервиса “Помощь в переезде”. Оставить заявку на него можно как на портале mos.ru, так и в центрах информирования по переселению», — приводятся в материале слова руководителя департамента Владислава Овчинского.
Город предоставил участникам программы реновации равнозначные квартиры с улучшенной отделкой. В помещениях выполнен ремонт, установлена сантехника и осветительные приборы.
«Правообладателями комфортных квартир в округе стали около 5,74 тыс. москвичей, проживавших ранее в 37 расселенных зданиях. В Пресненском районе документы на жилье оформили все жители 24 старых домов — более 3,5 тыс. человек, в Таганском — свыше 720 горожан из пяти расселенных пятиэтажек. В Басманном районе договоры заключили около 800 горожан из пяти полностью освобожденных домов. В Красносельском районе в новостройки переехали почти 650 участников программы, проживавших ранее в трех таких зданиях», — цитирует пресс-служба руководителя департамента городского имущества Екатерину Соловьеву.
Всего по программе реновации в Центральном административном округе предстоит расселить 110 домов старого жилого фонда. Новые квартиры получат более 16,5 тыс. москвичей.